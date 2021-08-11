وأبدى ميسي، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الفرنسية، جاهزيته للعمل مع زملائه في فريق باريس سان جيرمان من أجل تحقيق النجاح.

وأضاف ميسي أن الإقدام على قرار التغيير كان صعبا، نظرا إلى طول السنوات التي قضاها في صفوف برشلونة "لكن منذ وصولي إلى هنا أشعر بسعادة كبيرة، وأريد أن أبدأ جلسات التدريب بشكل سريع".

وأورد ميسي أن أسرته والمحيطين به يعلمون أن ما يرغب به، في الوقت الحالي، هو بدء العمل مع الفريق، "أنا هنا لألعب كرة القدم، ومتشوق لمسيرتي مع هذا النادي".

وقال اللاعب الأرجنتيني "أريد الكؤوس"، معربا عن آماله في تحقيق الألقاب مع نادي باريس سان جيرمان.

ويوم الثلاثاء، أعلن نادي باريس سان جرمان رسميا انتقال النجم الأرجنتيني إلى صفوفه بعقد لمدة سنتين مع إمكانية تجديده عاما إضافيا.

وسيرتدي ميسي القميص رقم 30 كما أشار شريط فيديو لنادي العاصمة الفرنسية، وهو الرقم الذي ارتداه في بداية مسيرته مع فريقه السابق برشلونة الإسباني من 2004 الى 2006 قبل أن يرتدي الرقمين 19 ثم 10.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل الراتب، لكن مصدرا مطلعا على المفاوضات، لم يجر ذكر اسمه، أبلغ أسوشيتدبرس في وقت سابق بأن ميسي سيحصل على حوالى 35 مليون يورو (41 مليون دولار) صافية سنويا.