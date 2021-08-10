وأظهر فيديو تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي النجم الأرجنتيني ينزل من سيارة برفقة أسرته على ما يبدو ويدخل إلى صالة المغادرة بمطار برشلونة متجها إلى باريس.

ومن المنتظر أن يوقع ميسي، 34 عاما، على عقد لمدة عامين مع خيار اللعب لموسم آخر، وفقا لمصدر مطلع على المفاوضات

ونقلت أسوشيد برس عن المصدر قوله إن ميسي سيحصل على حوالي 35 مليون يورو (41 مليون دولار) في الموسم.

وأصبح ميسي اللاعب الحر الأكثر رواجا في تاريخ كرة القدم بعد انتهاء عقده مع برشلونة.

كان النادي الكتالوني يأمل في الإبقاء على ميسي، الذي وافق على خفض راتبه، لكنه مع ذلك لم يمتثل للوائح المالية للدوري الإسباني.