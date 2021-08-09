وفازت المصرية فريال بذهبية منافسات وزن فوق 61 بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، السبت، بعد التغلب على بطلة أذربيجان إرينا زاريتسكا، لتحصد الميدالية الذهبية الأولى لبلادها في الدورة الأولمبية.

مفاجأة الرئيس المصري لأسرة فريال لم تقف عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل "هدايا أخرى " كانت في انتظار بطلة مصر ووالديها.

وقال الرئيس السيسي مخاطبا بطلة ذهب الكاراتيه خلال المكالمة الهاتفية: "أستأذنك إن مصر هي اللي تحجج ماما، وكمان بابا (يؤديان فريضة الحج) ونبقى سعداء لو إنتي كمان حجيتي معاهم، وكمان الحاجة اللي وعدك بابا بيها".

وعلى الفور، بكت الأم التي كانت ضيفة ببرنامج "التاسعة" في التلفزيون المصري، تأثرا بهدية الرئيس، وتلبية حلمها بتأدية مناسك الحج، وعلقت قائلة: "أنا كنت باتمناها، وبحلم بيها مش عارفة أشكر حضرتك إزاي، كتر خيرك".

وعاد الرئيس السيسي ليؤكد خلال مكالمته الهاتفية، أن فريال "رفعت اسم مصر عاليا وكتبت التاريخ لبلادها".

ماذا قال والد فريال؟

وعبر أشرف عبد العزيز والد فريال عن سعادته الشديدة بمكالمة الرئيس، قائلا في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية": "فخورون جدا بمكالمة الرئيس التي كانت مفاجأة أسعدتنا كثيرا".

ويضيف: "لم نكن نتوقع اتصال الرئيس، والمكالمة أشعرتنا أنه متابع كافة التفاصيل رغم انشغاله الكبير".

وواصل والد بطلة مصر: "سعداء جدا بوعد الرئيس لنا بالذهاب للحج، علاوة على تحقيق رغبة فريال كانت قد طلبتها مني"، كاشفا عن أن الطلب يتعلق برغبة "فريال" في الانتقال من المنزل الذي تسكن فيه الأسرة إلى أخر".

وزاد والد أشرف: "الرئيس السيسي جبر بخاطرنا جميعا بمكالمته العظيمة، ونشكره جدا على دعمه".

بطولة العالم المقبلة

ولا تقف أحلام والد فريال على ذهبية طوكيو، ويقول والدها: "نتمنى التوفيق وتحقيق مركز متقدم في الخطوة القادمة المتمثلة في بطولة العالم التي ستعقد في نهاية شهر نوفمبر المقبل".

وتمثلت وصفة فوز فريال بميدالية ذهبية في طوكيو بإعدادها الجيد للبطولة، والعزيمة والإصرار على الفوز، إضافة إلى دراسة فريال الجيدة للمنافسين"، وفقا لوالد فريال.



ومن جانبها، أعربت اللاعبة فريال أشرف، عن سعادتها بمداخلة الرئيس السيسي، موضحة أن هذه أكبر هدية لها.



ووجه الرئيس السيسي حديثه لفريال، قائلا: "عايزة تقولى حاجة"، فردت، "تحيا مصر فعلا برئيسها وشعبها، ومكالمة حضرتك بالدنيا وتحيا مصر"، ليرد الرئيس: تحيا مصر بكم".

وخلال المكالمة الهاتفية، كشف الرئيس المصري عن أنه سيتم إطلاق أسماء فريال وزملائها على بعض المحاور والجسور خلال الفترة المقبلة، وأنه سيتم تقديم كل الدعم للأبطال الرياضيين لرفع اسم مصر.

"أدخلتم علينا سعادة وفرحة"

وقال السيسي في مكالمته: "أبلغ تحياتي للأسرة الكريمة، أدخلتم علينا سعادة وفرحة، وعلى كل الناس، مش على مستوى المصريين، ولكن على مستوى المنطقة العربية كلها".

وتابع: "الكاراتيه من أحلى وأحب الألعاب بالنسبة لي شخصيا، وكنت ألعبها منذ عام 1970.. ومهتم بيها جدا.. يا فريال شرفتينا ورفعتي راسنا كلنا".

وكان الرئيس المصري قد كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" أتقدم بالتهنئة لإبنة مصر البطلة فريال أشرف لحصولها على الميدالية الذهبية للكاراتيه بأولمبياد طوكيو 2020، إنه إنجاز جديد يدعو للفخر ويؤكد قدرة المصريين على صنع الإنجازات في جميع المجالات".

وأضاف:" فخور بإبنتي فريال أشرف وبكل مصري يرفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية".