وسجلت الدول العربية مجتمعة أفضل مشاركة لها في تاريخ الأولمبياد، بتحقيق 18 ميدالية ملونة، بينها 5 ذهبيات، جاءت في 9 منافسات مختلفة.

وحققت 9 دول عربية الميداليات خلال الأولمبياد، 6 من آسيا و3 من أفريقيا، خلال 16 يوما من التنافس المثير.

مصر

سجلت البعثة المصرية مشاركة تاريخية، بتحقيق 6 ميداليات، منها ذهبية فريال أشرف في الكاراتيه، وفضية الخماسي الحديث عن طريق أحمد الجندي.

كما حصدت مصر 4 برونزيات، اثنين منها في التايكواندو، وواحدة في المصارعة وأخرى بالكاراتيه.

تونس

تونس سجلت أولى الميداليات العربية في طوكيو عن طريق فضية محمد الجندوبي في منافسات التايكواندو.

وجاء بعدها الإنجاز الكبير، عندما حقق السباح التونسي أحمد الحفناوي أول ميدالية ذهبية للعرب، وذلك من خلال فوزه بسباق السباحة 400 متر حرة.

المغرب

ميدالية وحيدة للمغرب خلال الأولمبياد، لكنها كانت ذهبية "ثمينة"، عن طريق العداء سفيان البقالي، الذي خطف الذهبية في سباق العدو 3000 متر موانع.

قطر

حققت قطر 3 ميداليات أولمبية، بينها 2 ذهبية، وواحدة برونزية، لتسجل أفضل إنجاز لها تاريخيا. وحقق القطري من أصل مصري، فارس إبراهيم، الميدالية الذهبية في منافسات رفع الأثقال وزن 96 كغ.

وفاز معتز برشم بذهبية الوثب العالي بعد تعادله مع الإيطالي جيانماركو تامبيري الذي أحرز الذهبية أيضا، كما حققت قطر برونزية كرة الطائرة الشاطئية للرجال.

السعودية

حقق السعودي طارق حامدي الميدالية الفضية ضمن منافسات الكاراتيه وذلك بعد خسارته المباراة النهائية بقرار مثير للجدل، بسبب ضربة أدت لإغماء منافسه الإيراني في المباراة النهائية.

البحرين

حققت البحرين ميداليتها الوحيدة في طوكيو بفضية سباق 10 آلاف متر سيدات، عن طريق العداءة كالكيدان جيزاهين.

الأردن

حصد الأردني صالح الشرباتي، الميدالية الفضية في وزن 80 كغ في التايكوندو، كما أحرز لاعب الكاراتيه الأردني عبد الرحمن المصاطفة الميدالية البرونزية.

الكويت

أحرز عبدالله الرشيدي الميدالية البرونزية للكويت بحلوله ثالثا ضمن مسابقات الرماية، عن فئة الإسكيت رجال.

سوريا

حصد الرباع السوري معن أسعد برونزية الأولمبياد، في وزن فوق 109 كغ للرجال.