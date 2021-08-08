وفي كلمته "المؤثرة" الأحد، والتي ودع فيها نادي برشلونة وجماهيره، تحدث ميسي عن توقعاته لبرشلونة في المرحلة المقبلة "من دونه".

وقال النجم الأرجنتيني: "برشلونة من أفضل الأندية في العالم. سيأتي المزيد من اللاعبين، ليس فقط الآن ولكن في المستقبل".

وأضاف: "كما قال (رئيس النادي) لابورتا، هذا النادي أكثر أهمية من شخص واحد. سيكون الأمر غريبا في البداية من دوني في الفريق، لكن الجماهير ستعتاد على ذلك".

وأكد ميسي أن النادي الكتالوني يمتلك "مجموعة ممتازة من اللاعبين، كما أنه سيتعاقد مع نجم كبير مستقبلا ليتألق مع الفريق".

وكان برشلونة قد أعلن رحيل ميسي عن صفوف النادي، في بيان مفاجئ الخميس، بسبب مشاكل مادية خانقة.