وعند سؤال أحد الصحفيين لميسي حول فكرة تخفيض راتبه بشكل أكبر، من أجل البقاء في برشلونة، أكد النجم الأرجنتيني أنه خفض الراتب وفقا لطلب النادي.

وقال ميسي: "أخفضت راتبي بنسبة 50 بالمئة من أجل البقاء، أما بالنسبة لتخفيضه 30 بالمئة إضافية، فإن النادي لم يطلب مني ذلك".

وأضاف: "لم يطلبوا مني التخفيض 30 بالمئة إضافية، الأنباء التي أشارت لرفضي التخفيض الإضافي كاذبة".

وكان ميسي قد وافق على تخفيض راتبه بنسبة 50 بالمئة، متفقا على أن يحصل على راتب العامين على مدار 5 أعوام، لمساعدة النادي ماديا، ولكن هذا التخفيض لم يكن كافيا.

وكان برشلونة قد أعلن رحيل ميسي عن صفوف النادي، في بيان مفاجئ الخميس، بسبب مشاكل مادية خانقة.