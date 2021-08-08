وبعد كلمة مؤثرة لميسي، بكى خلالها كثيرا، بدأت فقرة الأسئلة، التي لم تخل من سؤال مهم حول خبر قرب انتقاله لباريس سان جرمان الفرنسي.

وقال ميسي مجيبا: "نعم انتقالي لباريس سان جرمان أمر وارد. لا شيء مؤكد حتى اللحظة، ولكن بعد إعلان برشلونة تلقيت الكثير من الاتصالات من الأندية".

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وحول صورته التي جمعته بأربعة لاعبين من باريس سان جرمان، وهم نيمار وأنخيل دي ماريو وليوناردو باريديس وماركو فيراتي، قبل أيام من إعلان الرحيل أكد ميسي أنها "صدفة".

وقال النجم الأرجنتيني: "صورتي مع نجوم باريس سان جرمان كانت مجرد صدفة وكانت للمرح فقط"، مشيرا أنها لا تعني شيئا حول مستقبله.