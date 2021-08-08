وكتبت "لينكد إن" في حسابها الرسمي: "عزيزي ليونيل ميسي، إليك برنامج تعليمي مبسط حول كيفية إنشاء ملف خاص بك في لينكد إن".

وأرفقت الشبكة تعليقها بشريط كلمات متحركة جاء فيه: "مرحبا ميسي، نحن نعلم أنك موظف منذ كنت في الـ17 من عمرك".

وأضافت: "أن هذا يعني أنك لم تكن بحاجة شبكة مهنية موثوقة للبحث عن عمل".

وتابعت: "لذلك نعتقد أن تقاسم هذه الدورس البسيطة (معك) حول كيفية التسجيل في لينكد إن، في حال كان ذلك مفيدا لك".

وأرفقت "لينكد إن" المنشور برابط يحيل المستخدم إلى صفحة أخرى في الشبكة فيها عدة فيديوهات قصيرة توضح بالتفاصيل كيفية التسجيل فيها.

وكان نادي برشلونة الإسباني أعلن الخميس الماضي، بشكل رسمي، رحيل قائد الفريق ليونيل ميسي عن صفوف النادي.

وجاء في بيان برشلونة الرسمي: "على الرغم من توصل النادي واللاعب إلى اتفاق ونية واضحة لتوقيع عقد جديد اليوم، إلا أن هذا لا يمكن أن يحدث بسبب العقبات المالية والهيكلية وقوانين الدوري الإسباني".