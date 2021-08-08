وحصل الهولندي عبدي ناجيي على الميدالية الفضية، بينما فاز البلجيكي بشير عبدي بالميدالية البرونزية.

وسار كيبتشوجي (36 عاما) على خطى أسطورتين سبق لهما حصد ذهبية الماراثون مرتين متتاليتين، وهما الإثيوبي أبيدي بيكيلا (1960و1964) وبطل غرب ألمانيا فالديمار سيربينسكي (1976 و1980).

وحصل كيبتشوجي صاحب الرقم العالمي على أربع ميداليات أولمبية، حيث نال فضية ألعاب 2008 وبرونزية 2004 في سباق خمسة آلاف متر.

وأظهر كيبتشوجي لماذا كان النجم المنتظر في السباق، حيث فرض سيطرته من البداية وضغط ليتقدم على المجموعة بعد 30 كيلومترا.

ومع الوصول إلى 35 كيلومترا، تقدم كيبتشوجي بفارق 27 ثانية، وعزز الفارق إلى دقيقة واحدة و17 ثانية مع نهاية 40 كيلومترا.

وأنهى كيبتشوجي الماراثون في ساعتين وثماني دقائق و38 ثانية، واحتفل بعلامة بإصبعيه بعد عبور خط النهاية.