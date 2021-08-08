في حين واصل غريمه الزمالك مطاردته بفوزه على ضيفه غزل المحلة 3-صفر، في لقاء مؤجل أيضاً، لكن من المرحلة الخامسة والعشرين.

وسجل للأهلي ياسر ابراهيم (4) ومحمد شريف (54 من ركلة جزاء)، ليعزز صدارته لقائمة هدافي الدوري برصيد 18 هدفاً، وطارق سامي (72 بالخطأ في مرمى فريقه) ومحمد مجدي "أفشه" (79).

ورفع الأهلي رصيده إلى 64 نقطة في المركز الأول، بفارق الأهداف عن الزمالك الثاني، فيما تجمد رصيد سيراميكا عند 33 نقطة في المركز الثاني عشر، والمحلة عند 32 نقطة في المركز الثالث عشر.