وسالت دموع البطلة المصرية، وهي تهدي الإنجاز الكبير لأمها.

وقالت فريال عبد العزيز: "شكرا لكل اللى وقف جنبى، شكرا لأمى.. أمى ده إنجازك أنتى والله مش إنجازى أنا.. الحمد لله يارب".

وتشدد البطلة المصرية أن والدتها هي مصدر قوتها، التي بذلت كثيرا من الجهود لدعمها.

واعتبرت أن تتويجها بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو أقل هدية يمكن تقديمها لمصر، وقالت إن الميدالية هي أقل حاجة تقدمها لمصر.

وذكرت البطلة المصرية الأولمبية أنها كانت تحلم بأن ترفع اسم مصر عاليا وقد تمكنت من ذلك.

وكانت فريال قد تمكنت من إحراز ذهبية وزن 61 كيلوغرام في الكاراتيه، بعد فوزها في المباراة النهائية لفوق 61 كلغ، على الكازاخية، صوفيا برولتسيفا.

وهذه أول ميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية الصيفية منذ 2004، وأول ذهبية لها في أولمبياد طوكيو 2020.