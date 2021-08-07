واكتفى حامدي (23 عاما) بالميدالية الفضية، هي الثانية من نوعها للسعودية والأولى في أولمبياد طوكيو الحالية.

وخسر حامدي المباراة النهائية أمام الإيراني سجاد كنج زاده بعد ارتكابه خطأ فنيا يسمى "هانسوكو" عندما كان متقدماً على خصمه 4-1، وفق "فرانس برس".

وهذه ثاني فضية للسعودية في تاريخها بعد العداء هادي صوعان في سباق 400 م حواجز في ألعاب سيدني 2000.

وكان حامدي يتجه لحصد الذهبية، عندما ركل خصمه وطرحه أرضاً. وبعد تشاور الحكام في ما بينهم، قرروا إقصاء حامدي ومنح الذهبية للاعب الإيراني.

وفي طريقه إلى النهائي، حقق حامدي فوزين وتعادلاً وخسارة في دور المجموعتين.

واستهل مشاركته بخسارة أمام بطل العالم 2018 الكرواتي إيفان كفيسيتش 2-3، قبل أن يفوز على الأميركي براين إير 4-1، ويتعادل مع الإيراني مع بطل العالم 2016 لوزن +84 كلغ سجّاد كنج زاده صفر-صفر، ثم يفوز على الكندي دانيال غايزينسكي 10-3.

وحلّ حامدي (5 نقاط) ثانيا في مجموعته وراء كنج زاده (7 نقاط)، ليتغلب في نصف النهائي الياباني ريوتارو أغاتا (30 عاما) بطل العالم 2016 لوزن -84 كلغ والفائز ثلاث مرات في الدور الأول بنتيجة 2-صفر.