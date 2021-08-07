استمرت المباراة باللعب الدفاعي بين اللاعبتين، ليحصل كل منهم على إنذار، قبل أن تنجح فريال في نقطة "يوكو" قبل نهاية المباراة بـ28 ثانية وتبعتها نقطة أخرى لتتقدم 2-0، وتحقق الميدالية الذهبية الأولى لمصر في الأولمبياد.

وكانت فريال قد حققت الفوز في أول مباراتين بالمجموعة الثانية أمام كلًا من الصين 4-0 وسويسرا بفضل نقطة الأفضلية "سانشو" بعد أن حققت أولى نقاط اللقاء أولًا، وخسرت مباراتها الثالثة أمام إيران 7-9، وتعادلت في المباراة الرابعة والأخيرة أمام بطلة الجزائر 0-0.

وحصلت اللاعبة المصرية البالغة من العمر 21 عامًا على العديد من الميداليات الهامة من بينها الميدالية البرونزية في بطولة العالم للكاراتيه عام 2017، وبرونزية بطولة أفريقيا 2018 برواندا، وذهبية بطولة العالم للناشئين 2019، وذهبية الدوري العالمي بدبي في نفس العام.

كما حصلت اللاعبة التي بدأت ممارسة الكاراتيه وهي في عمر الثامنة على البرونزية الأولى لمصر في الدوري العالمي للكاراتيه، وفضية الدوري العالمي بالصين، وذهبية بطولة أفريقيا 2020، وفضية الدوري العالمي بفرنسا في نفس العام.

وفي عام 2021 استطاعت اللاعب الحاصلة على الذهبية الأولمبية، الفوز بفضية الدوري العالمي بتركيا، لكونها لم تتمكن من المشاركة في النهائي بسبب الإصابة.

تدرس فريال أشرف الصيدلة في الجامعة البريطانية في القاهرة، وتعد البنت الوحيدة في أسرتها حيث تملك شقيقين فقط.

وقام وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي بدور المدرب في مباريات البطلة الحاسمة، حيث قام بإعطائها عدد من التعليمات بكيفية اللعب والحصول على الذهب، حيث أنّ "صبحي" بطل كاراتيه سابق بنادي الزمالك، وحصل على الحزام الأسود، وحقق العديد من البطولات الكبرى كبطولة الجمهورية.

وقالت فريال في تصريح تلفزيوني لها قبيل مباراة الذهب: "هذا تعب أربع سنوات. الضغط النفسي والعصبي كان قويًا. أشكر والدتي فهذا إنجازها وليس إنجازي".

وأكدت اللاعبة المصرية: "قطعت المرحلة الأصعب، المنافسة كانت قوية. كل لاعبة مصنفة أولى في دولتها وقد تكون بطلة عالم أكثر من مرة. المباريات كانت صعبة للغاية".