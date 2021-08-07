وتمكن أحمد الجندي من إحراز الميدالية الفضية بحلوله ثانيا في منافسات الخماسي الحديث.

وحل الجندي ثانيا بعد البريطاني جوزيف تشونغ، الذي أحرز الذهبية، وقبل الكوري الجنوبي جون وونغ تاي الذي حل ثالثا، ونال الميدالية البرونزية.

وسجل الجندي 1482 نقطة، بفارق 5 نقاط عن البريطاني جوزف تشونغ (1487 نقطة)، فيما حل الكوري الجنوبي وونغ تاي ثالثا وسجل 1470 نقطة.

وهذه الميدالية هي الخامسة لمصدر في هذه الدورة الأولمبية، ولكنها الميدالية الفضية الـ11 في تاريخ مصر الأولمبي.

وفي الأثناء، قد تنال مصر ميدالية سادسة، بعد أن ضمن اللاعبة فريال أشرف عبد العزيز ميدالية من خلال تأهلها للدور نصف النهائي في منافسات وزن +61 كيلوغراما في الكاراتيه.

وكانت اللاعبة المصرية جيانا فاروق قد حصلت، أمس الجمعة، على الميدالية البرونزية في الكاراتيه في وزن 61 كيلوغراما.

يشار إلى أن مصر كانت قد أحرزت 3 ميداليات برونزية عبر كل من سيف عيسى في وزن -80 كغم، وهداية ملاك في وزن -57 كغم في التايكواندو، ومحمد السيد إبراهيم "كيشو" في المصارعة اليونانية-الرومانية لوزن 67 كغم.