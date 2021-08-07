فقد تمكنت المصرية فريال أشرف عبد العزيز من التأهل إلى الدور نصف نهائي لوزن +61 كيلوغراما، بعد فوزها على منافستها الإيرانية حميدة عباس علي.

وستكون هذه الميدالية الخامسة لمصر في أولمبياد طوكيو، وربما السادسة في حال فوز منتخب مصر لكرة اليد على منافسه الإسباني في المباراة الجارية حاليا بين المنتخبين.

وكانت اللاعبة المصرية جيانا فاروق قد حصلت، أمس الجمعة، على الميدالية البرونزية في الكاراتيه في وزن 61 كيلوغراما.

يشار إلى أن مصر كانت قد أحرزت 3 ميداليات برونزية عبر كل من سيف عيسى في وزن -80 كغم، وهداية ملاك في وزن -57 كغم في التايكواندو، ومحمد السيد إبراهيم "كيشو" في المصارعة اليونانية-الرومانية لوزن 67 كغم.