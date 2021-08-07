وتفيد التقارير الصحفية بأن ميسي، البالغ من العمر 34 عاما، قد تلقى عرضا من العملاق الفرنسي عبارة عن صفقة لمدة عامين، وأن النجم الأرجنتيني بات قريبا من التوقيع مع باريس سان جرمان، فيما سيكون أحد أكبر الانتقالات على الإطلاق.

وأعلن في برشلونة، مساء الخميس، أن الأرجنتيني لن يجدد عقده مع برشلونة منهيا فترة 20 عاما في النادي.

وبعد أقل من 24 ساعة من بيان برشلونة الرسمي، قيل إن باريس سان جرمان أحرز تقدما كبيرا في تأمين ميسي في صفقة انتقال مجانية.

وذكرت صحيفة التليغراف البريطانية أن لقاء سيعقد بين ممثلي باريس سان جرمان وميسي ووكيله، والده خورخي، اليوم السبت حيث يتطلعون لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق.

وتحدثت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية عن راتب أسبوعي خرافي يصل إلى نحو 700 ألف دولار.

كما تحدث الصحفي في قناة سكاي سبورتس، فابريزيو رومانو، عن الصفقة المحتملة، حيث غرد على حسابه في تويتر يقول: "باريس سان جرمان هو النادي الوحيد الذي اقترب من ليو وخورخي ميسي مباشرة منذ مساء الخميس.. ولم يستخدم وسيطا. كما أن غرفة الملابس (في ملعب الأمراء) مقتنعة بأن ليو قادم".

ووفقا لرومانو، فإن اقتراح عقد ميسي من قبل باريس سان جرمان سيشمل خيارا لتمديد الاتفاق حتى عام 2024، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية.

يشار إلى أن باريس سان جرمان كان ينأى بنفسه في البداية عن صفقة محتملة لميسي بسبب الظروف المالية للنادي.

لكن بعد النظر في الأرقام، يعتقدون الآن أن بإمكانهم تقديم عرض للأرجنتيني الأسطوري، حيث تفوق القيمة التجارية لميسي أي تكلفة.

ولا شك أن انتقال ميسي إلى باريس سان جرمان سيسعد زميله السابق في برشلونة، أي البرازيلي نيمار.