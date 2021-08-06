وعلى ملعب سايتاما، حرم المكسيكيون المتوجون بذهبية أولمبياد لندن 2012، البلد المضيف من إحراز المركز الثالث.

وافتتح زملاء الحارس المكسيكي غييرمو أوتشوا (36 عاماً)، التسجيل من ركلة جزاء نفذها سيباستيان كوردوفا (13).

وعاد كوردوفا نفسه ليمرر كرة من ركلة حرة، وصلت إلى رأس يوهان فاسكيس الذي ارتقى برأسية خدع بها الحارس الياباني كوسى تاني، وضاعف النتيجة في الدقيقة 22.

وأضاف أليكسيس فيغا الهدف الثالث بضربة رأسية من ركلة ركنية نفذها كوردوفا أيضاً (58).

قلص كاورو ميتوما النتيجة لليابانيين في الدقيقة (78).

وتقام المباراة النهائية السبت، حيث يتواجه منتخب البرازيل حامل اللقب في دورة ريو 2016، مع إسبانيا التي تضم ستة لاعبين شاركوا في النسخة الاخيرة من كأس أوروبا.