وجاء في بيان برشلونة الرسمي الخميس: "على الرغم من توصل النادي واللاعب إلى اتفاق ونية واضحة لتوقيع عقد جديد اليوم، إلا أن هذا لا يمكن أن يحدث بسبب العقبات المالية والهيكلية وقوانين الدوري الإسباني".

ومع أن البيان "رسمي" ولكنه ألمح إلى أن ميسي وبرشلونة، كلاهما، راغب باستكمال المسيرة، وأن العقبة هي في رابطة الدوري الإسباني.

ووفقا لمصادر إسبانية، يفرض الدوري الإسباني حدا أقصى لأجور اللاعبين، ويبلغ سقف الرواتب في برشلونة 350 مليون يورو سنويا، وعليه ألا يتجاوزها.

هذا الأمر مثل عقبة لا يمكن تجاوزها، خاصة مع ارتفاع راتب ميسي الضخم، وفشل النادي الكتالوني بالتخلص من نجومه الآخرين أصحاب الرواتب المرتفعة.

التمويه التاريخي

وبدأ عدة صحفيين داخل برشلونة، بالتكهن بأن بيان برشلونة هو عبارة عن "تمويه"، يجبر فيه رابطة الليغا على توفير التسهيلات لتجديد عقد ميسي، بدون سقف للرواتب.

هذا الأمر طبيعي مع معرفة برشلونة التامة بأهمية ميسي بالنسبة للدوري الإسباني، تماما كما هي أهميته لنادي برشلونة.

وقال الصحفي تشافي كامبوس في إذاعة كتالونيا: "لا شيء حسم حتى يعلن ميسي عن ناديه المقبل".

أما الصحفي بورخا باردو فقال: "الدوري الإسباني قيمته أقل بكثير مع رحيل ميسي. برشلونة يعلم ذلك، وميسي يعلم ذلك، ورئيس رابطة الدوري يعلم ذلك. برشلونة يحاول لوي ذراع رابطة الدوري لرفع سقف الرواتب المفروض من أجل فائدة الجميع".

كما قال الصحفي الرياضي المعروف يان أغ فيورتوفت: "برشلونة يوجه اللوم هكذا تجاه الدوري الإسباني.. قد تكون حركة استراتيجية".

ميسي غير مستعد للرحيل

كل هذه التكهنات، تبقى نظريات حول الموضوع، ولكنها نظريات مستندة على وقائع منطقية، أبرزها أن ميسي غير مستعد للرحيل، والأندية التي تستعد لاستقباله قليلة.

بالرغم من قيمته الكروية، إلا أن راتب ميسي الفلكي الذي يتجاوز 50 مليون يورو سنويا، لا تستطيع كبرى أندية العالم تحمله.

بالإضافة لذلك، فأن انتقال ميسي لأي ناد، قد يغير الخطة التكتيكية للفريق، ويضع ضغوطات غير مرغوبة على المدرب والفريق الذي سيتعاقد معه، وهو أمر لا تتقبله بعض الأندية الأوروبية الكبيرة "المستقرة".

ومع كل هذه الأخبار، تبقى جماهير برشلونة حابسة أنفاسها، بانتظار تعليق أول لميسي حول الخبر "المؤلم"، الذي مثل أسوأ يوم في تاريخ النادي الكتالوني ومشجعيه.