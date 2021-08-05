وكان النادي الكتالوني قد أعلن أن نجمه الأول ليونيل ميسي "لن يكمل مع الفريق"، في صدمة كروية غير مسبوقة.

وبعد ساعة من إعلان الخبر، لم يعلق ميسي أبدا على صفحاته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان آخر ما نشره ميسي على صفحاته في وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو إعلاني لإحدى الشركات، يوم الأربعاء.

أما آخر صورة ظهر فيها ميسي، فكانت يوم الثلاثاء، مع نجوم كرة القدم الأرجنتينيان أنخيل دي ماريا وليوناردو باريديس، والبرازيلي نيمار، والإيطالي ماركو فيراتي، في سهرة خلال إجازة الصيف.

يذكر أن جميع اللاعبين مع ميسي في الصورة، يلعبون لباريس سان جرمان الفرنسي، وهو ما زاد التكهنات حول احتمال انتقاله للنادي الباريسي.

وتنتظر جماهير برشلونة العريضة أول تعليق من ميسي على الخبر الذي هز عالم كرة القدم.

أما موقع نادي برشلونة، فقد تعطل عن العمل لفترة وجيزة في بعض المناطق حول العالم، من كثافة دخول المستخدمين لقراءة بيان الرحيل.

وكل ما بيد جماهير النادي "الكتالوني" الآن انتظار أي خبر رسمي جديد، يؤكد الرحيل، وأول المحطات القادمة المؤتمر الصحفي لرئيس برشلونة خوان لابورتا، في وقت متأخر من الخميس.