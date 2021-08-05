وقالت تسيمانوسكايا التي غادرت أولمبياد طوكيو ووصلت إلى بولندا، الأربعاء، إن جدتها نصحتها بعدم العودة إلى بيلاروسيا.

واتهمت تسيمانوسكايا مسؤولي الفريق بمحاولة إجبارها على العودة إلى بيلاروسيا، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

وشوهدت العداءة في مقطع مصور نشر على "فيسبوك"، وهي تتحدث إلى مسؤول بولندي في صالة وصول كبار الشخصيات بالمطار، وتعانق زعيمة المعارضة من بيلاروسيا، حيث فرّ العديد من نشطاء البلاد إلى بولندا لتجنب حملة قمع وحشية تنتهجها حكومة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

وتحدثت تسيمانوسكايا للصحفيين قائلة إن جدتها أخبرتها أن التلفزيون البيلاروسي ينشر تقارير سلبية عنها، بعد انتشار الأخبار عن خلافها مع مسؤولي الفريق.

وكانت الرياضية البيلاروسية قد صرحت بأن مسؤولي فريق بلادها دفعوها إلى المطار، وحاولوا إعادتها إلى منزلها، بعد أن انتقدت طريقة إدارة الفريق.

ورفضت اللاعبة ركوب الطائرة، وعرضت الدول الأوروبية التي تنتقد حكم لوكاشينكو المساعدة، ومنحت الحكومة البولندية في النهاية، الرياضية تأشيرة إنسانية.

وتوجهت تسيمانوسكايا، الأربعاء، إلى بولندا من طوكيو عبر فيينا، وهو طريق غير مباشر أشار المسؤولون البولنديون إلى أنه لأسباب أمنية.

ولم يتضح بعد ما تعتزم العداءة البالغة من العمر 24 عاما القيام به سواء في حياتها الرياضية أو الشخصية.