(30 ثانية وتبقى بطل أوليمبي)، (40 ثانية على موتك.. على موتك)، (مصر يا سيف.. يالا يا ولد)، هتافات لمسؤولين ومدربين، شكلت رسائل دعم ومؤازرة للاعبين في المباريات الحاسمة، تمكن ثلاثة منهم -حتى الآن- من اقتناص ميدالية برونزية لمصر.

أحدث تلك الصيحات والهتافات التحفيزية، شهدتها الثواني الأخيرة من مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بمنافسات المصارعة لوزن 76 كيلوغراما، والتي حسمها المصري محمد إبراهيم كيشو.

وشهدت المباراة، التي أقيمت الأربعاء، لقطة تحفيزية من مدرب كيشو، الذي صاح وبأعلى صوته قائلا: "40 ثانية على موتك.. اصحى، شمال".

وكانت الرسالة التحفيزية للمدرب للاعب كيشو مؤثرة في اللحظات الأخيرة من المباراة، والتي تمكن بعدها كيشو من تحقيق البرونزية الثالثة لمصر، بعد كل من سيف عيسي وهداية ملاك (اللذان حققا برونزية التايكوندو).

وبعد أن حقق الميدالية، احتفل كيشو على طريقته، حاملا مدربه على كتفيه، ثم أسقطه أرضا كأنهما يتصارعان، قبل أن يسجد شكراً لله على تحقيق الميدالية الثالثة لبلاده في أولمبياد طوكيو.

لقطة أخرى التقطتها العدسات في أولمبياد طوكيو 2020، للمدرب المصري محمد مجدي، والذي بعث برسالة تحفيزية إلى اللاعب سيف عيسى، أثناء المباراة الأخيرة التي جمعت بين اللاعب المصري ومنافسه النرويجي أندري أوردمان بمنافسات التايكوندو لوزن 80 كيلوغراما رجال، والتي حسمها المصري لصالحه بنتيجة 12-4، محرزا ميدالية برونزية لبلاده.

وصاح المدرب في الثواني الأخيرة من المباراة لسيف عيسى محفزا: "30 ثانية وتبقى بطل أولمبي"، وهي رسالة تحفيز تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي فور تتويج البطل المصري بالبرونزية، وتحدث بعدها المدرب عن شعوره في تلك اللحظات، وسر الهتاف العفوي الذي خرج منه في اللحظات الأخيرة من المباراة التاريخية.

المباراة نفسها سجلت رسالة تحفيزية أخرى، لكن هذه المرة لم تكن من أرضية الملاعب، حيث عبّر وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، والذي جلس في المدرجات مشجعا اللاعب المصري، هاتفا ضمن مجموعة من البعثة المصرية المشاركة في طوكيو 2020: "مصر يا سيف.. يالا يا ولد.. الله أكبر.. مصر يا سيف".

ولم تقتصر رسائل التحفيز والدعم على اللاعبين الذين نجحوا في تحقيق ميداليات لمصر في مبارياتهم الأخيرة، فبعد مباراة المنتخب المصري ونظيره البرازيلي في دور الثمانية، وعقب فشل منتخب الفراعنة في تخطي عقبة راقصي السامبا، وتلقوا هزيمة بهدف نظيف، سجلت الكاميرات لقطة للمدير الفني لمنتخب مصر الكابتن شوقي غريب، حملت رسائل دعم وتحفيز بعد توديع المنافسات.