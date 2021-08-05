ولا يقدم منظمو الألعاب الأولمبية أي مكافأة للرياضيين الفائزين بالميداليات، وإنما يمنح من يحرز ميدالية مكافأة من بلده، علما أن بعض الدول تمتنع عن ذلك مثل نيوزيلندا والنرويج والسويد وبريطانيا، حسبما ذكر موقعا "فوربس" و"سي إن بي سي".

وفيما يلي قائمة بالمكافآت المالية التي تقدمها بعض الدول لأبطالها، ممن يحرزون أي ميداليات في الأولمبياد الذي قارب على الانتهاء، وهي مرتبة من الأعلى إلى الأقل.

سنغافورة (صاحبة أكبر مكافآت مالية في الأولمبياد)

الميدالية الذهبية: 783 ألف دولار.

الميدالية الفضية: 369 ألف دولار.

الميدالية البرونزية: 184 ألف دولار.

ماليزيا:

الذهبية: 236 ألف دولار.

الفضية: 71 ألف دولار.

البرونزية: 24 ألف دولار.

إيطاليا:

الذهبية: 213 ألف دولار.

الفضية: 107 ألف دولار.

البرونزية: 71 ألف دولار.

المغرب:

الذهبية: 200 ألف دولار.

الفضية: 125 ألف دولار.

البرونزية: 70 ألف دولار.

الفلبين:

الذهبية: 200 ألف دولار.

الفضية: 99 ألف دولار.

البرونزية: 40 ألف دولار.

المجر:

الذهبية: 168 ألف دولار.

الفضية: 126 ألف دولار.

البرونزية: 96 ألف دولار.

مصر

الذهبية: 64 ألف دولار.

الفضية: 48 ألف دولار.

البرونزية: 32 ألف دولار.

كما تخصص مصر أيضا راتبا شهريا للبطل الأولمبي مدى الحياة.

البرازيل

الذهبية: 49 ألف دولار.

الفضية: 29 ألف دولار.

البرونزية: 20 ألف دولار.

تونس:

الذهبية: 40 ألف دولار.

الفضية: 28 ألف دولار.

البرونزية: 20 ألف دولار.

اليابان:

الذهبية: 40 ألف دولار.

الفضية: 18 ألف دولار.

البرونزية: 9 آلاف دولار.

الولايات المتحدة:

الذهبية: 37 ألف دولار.

الفضية: 22 ألف دولار.

البرونزية: 15 ألف دولار.

جنوب إفريقيا:

الذهبية: 37 ألف دولار.

الفضية: 19 ألف دولار.

البرونزية: 7 آلاف دولار.

كندا:

الذهبية: 16 ألف دولار.

الفضية: 12 ألف دولار.

البرونزية: 8 آلاف دولار.

يشار إلى أنه كلما زاد عدد أفراد بعثة أي دولة مشاركة بالأولمبياد، وزادت توقعات حصدهم للميداليات بمختلف ألوانها، انخفضت قيمة المكافأة المادية المقدمة لصاحب الإنجاز الرياضي بتلك البعثة.

فعلى سبيل المثال، تقدم سنغافورة مكافأة مالية لصاحب الميدالية الذهبية تساوي تقريبا 20 ضعف ما تقدمه الولايات المتحدة لصاحب نفس الإنجاز، لكن في المقابل يمثل سنغافورة 23 رياضيا فقط في أولمبياد طوكيو، في حين يصل عدد أفراد بعثة الولايات المتحدة إلى حوالي 600 لاعب.