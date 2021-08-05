وخسر المنتخب المصري لليد أمام المنتخب الفرنسي بنتيجة 23-27، الخميس، في مباراة نصف النهائي.

وعانى هجوم المنتخب المصري لاختراق دفاع منتخب "ديوك" فرنسا الصلب، وحارسه المتألق فينسان جيرار.

ولا يزال "فراعنة" اليد بإمكانهم تحقيق ميدالية لبلادهم، عندما يخوضون مباراة المركزين الثالث والرابع يوم السبت، أمام الخاسر من لقاء الدنمارك وإسبانيا، في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة.

ورغم الهزيمة، دخل المنتخب المصري لليد التاريخ كونه أول منتخب عربي وإفريقي يصل لنصف نهائي منافسات كرة اليد في دورة ألعاب أولمبية.