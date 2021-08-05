وأنهى فيلبروك السباق في ساعة و48 دقيقة و33.7 ثانية متفوقا بأكثر من 25 ثانية على المجري كريشتوف راشوفسكي والإيطالي جريجوريو بالترينييري صاحبي الميداليتين الفضية والبرونزية على الترتيب.

وانضم فيلبروك وبالترينييري، الحاصل على فضية 800 متر حرة في طوكيو، إلى التونسي أسامة الملولي، وهم فقط من فازوا بميدالية في السباحة وماراثون السباحة في دورة أولمبية واحدة. وكان الملولي أول من يفعل ذلك في ألعاب لندن 2012.

وابتعد فيلبروك عن بقية المنافسين في بداية السباق وتصدر كل اللفات وحافظ على تفوقه طيلة الوقت. وبقي المجري راشوفسكي والفرنسي مارك-أنطوان أوليفييه على مقربة منه.

وقال فيلبروك: "أول سبعة كيلومترات كانت سهلة بالنسبة لي". وحصد فيلبروك برونزية سباق 1500 متر حرة يوم الأحد الماضي، كما فاز بسباق عشرة كيلومترات في بطولة العالم عام 2019.