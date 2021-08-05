وكان من المفترض أن تشارك تسيمانوسكايا (24 عاما) في تصفيات سباق 200 متر، الاثنين، لكنها قالت إنها اقتِيدَت للمطار لركوب طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية.

ورفضت تسيمانوسكايا ركوب الطائرة. وقالت لرويترز: "لن أعود إلى بيلاروسيا".

وقالت تسيمانوسكايا لرويترز عبر تليغرام إن كبير مدربي بيلاروسيا دخل غرفتها، الأحد، في قرية اللاعبين وأبلغها بأن عليها الرحيل.

وأضافت في الرسالة: "جاءني كبير المدربين وقال إن هناك أوامر عليا باستبعادي". وتابعت: "وفي الخامسة عصرا جاءوا إلى غرفتي وأمروني بحزم حقائبي ونقلوني إلى المطار".

لكنها رفضت ركوب الطائرة، وطلبت حماية الشرطة اليابانية في المطار.

وكانت الحكومة البولندية قد منحت العداءة تأشيرة لأسباب إنسانية بعد يوم من رفضها العودة إلى بلادها، كما منحت تأشيرة أخرى لزوجها للانضمام إليها.