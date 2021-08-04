وحقق أسعد الميدالية الرونزية في رفع الأثقال وزن 109 كيلوغرامات، الأربعاء، ضمن أولمبياد طوكيو 2020.

وجاء الرباع السوري المتألق ثالثا خلف الإيراني علي داوودي والجورجي لاشا تالاخادزه، في اليوم الأخير لمسابقة رفع الأثقال في الأولمبياد.

وتعتبر هذه الميدالية الأولمبية الرابعة في تاريخ سوريا، التي سبق أن حققت فضية في المصارعة عام 1984، وذهبية لغادة شعاع في مسابقة السباعي عام 1996، وبرونزية في الملاكمة عام 2004.