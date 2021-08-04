ويتحدث النوار بعد الفوز الكبير لموقع "سكاي نيوز عربية" قائلا: "لا يمكن وصف سعادتنا بإحراز ميدالية جديدة باسم مصر، شعرنا بأننا نحلق في سماء طوكيو من شدة الفرحة، مشاعر الفخر تملكت الجميع ولم نتوقف عن الهتاف حتى تلقينا ملاحظة من رئيس لجنة الحكام بضرورة التزام الهدوء".

وفاز المصارع المصري "كيشو" على الروسي أرتيم سوركوف الذي لعب تحت علم محايد في مباراة تحديد المركز الثالث والخامس بأفضلية النقاط 3-1 (1-1) ليبدأ في الاحتفال بالميدالية البرونزية ممسكا بعلم بلاده قبل أن يحمل مدربه وينطلق في أنحاء الملعب والابتسامة تعلو وجهه.

ويضيف رئيس اتحاد المصارعة المصري المتواجد في طوكيو لموقع "سكاي نيوز عربية": "كان لدينا أمل كبير في تحقيق بطلنا (كيشو) لميدالية ذهبية وأخرى لزميله محمد مصطفى لكننا نرضى بمشيئة الله، ونبارك للشعب المصري ولجميع من وقف بجوارنا لتحقيق الميدالية البرونزية".

ولم يتمكن اللاعب المصري محمد مصطفى من تخطي المصارع الألماني دينيس كودلا صاحب برونزية أولمبياد ريو دي جانيرو خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم في وزن 87 كجم بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو بنتيجة (8-1) ليخسر الميدالية البرونزية ويضمن المركز الخامس.

ويؤكد النوار لموقعنا على صرف مكافأة خاصة للمصارع المصري الفائز بالميدالية البرونزية أسوة بما جرى لأبطال مصر في التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسى، موضحا أنه تلقى وعدا بذلك من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة فضلا عن هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو.

وفي طريقه لحصد الميدالية البرونزية، نجح "كيشو" في إقصاء عدد من المنافسين الأقوياء من بينهم الكوري الجنوبي هانسو ريو في مباراة ثمن النهائي، والأرميني كارين أصلانيان في ربع النهائي، ولم يحالفه الحظ أمام الأوكراني برفيز ناسيبوف في نصف النهائي ليخسر مباراته قبل أن ينتفض في مباراته الأخيرة أمام اللاعب الروسي.

ويتابع رئيس اتحاد المصارعة المصري: "نطمح لحصد مزيد من الميداليات لبلادنا في منافسات المصارعة الحرة التي ستقام غدا في طوكيو، ونتمنى لجميع الألعاب الأخرى الوصول إلى منصات التتويج نظرا لجهودهم المتواصلة في الأعوام الماضية".

ويرى عمرو سليم، الملحق الإعلامي للبعثة المصرية في أولمبياد طوكيو، أن مصر لديها فرص عديدة لحصد ميداليات جديدة خلال ما تبقى من فعاليات دورة الألعاب الأوليمبية لتفوقها في ألعاب القوى وهو ما ظهر جليا في المصارعة اليونانية الرومانية بفوز "كيشو" بالبرونزية.

ويسترسل عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية: "مصر حصدت حتى الآن 3 ميداليات في التايكوندو والمصارعة الرومانية ونطمح لحجز مراكز أولى في الألعاب الأخرى وتحقيق مزيد من الانتصارات خلال الأيام المقبلة".

ويذكر سليم: "ما نحتاجه الآن هو دعم الشعب المصري لأبطالنا والتعامل معهم بصبر وتفهم لصعوبة الأولمبياد وقوة المنافسة في هذا المحفل الرياضي الكبير، وأن الوصول إلى طوكيو والمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية هي خطوة كبيرة جاءت بعد مجهود شاق".

ويشدد الملحق الإعلامي للبعثة المصرية في أولمبياد طوكيو أن جميع الفرق المصرية تقاتل بكل ما لديها من طاقة وقدرة وعزيمة من أجل تحقيق ميداليات لمصر، مشددا على أن جميع اللاعبين يبذلون أقصى ما لديهم "لإسعاد الشعب المصري".