وقام هنداوي بـ 18 تصديًا ناجحًا، من أصل 44 محاولة ألمانية على المرمى المصري، ليقدم واحدا من أفضل الأداءات الفردية على مستوى حراسة المرمى خلال البطولة الحالية.

لكن اللقطة الأبرز خلال المواجهة الألمانية المصرية، كانت إشارة هنداوي للاعبي المنتخب الألماني بأنهم لن يستطيعوا التسجيل، وذلك خلال الدقائق الأخيرة من المباراة.

وكانت إشارة هنداوي تلك ردًا على استفزاز حارس المنتخب الألماني للاعبي المنتخب المصري خلال بطولة كأس العالم 2015، عندما كان المصريين متأخرين في النتيجة، وقاموا بأكثر من محاولة بحثًا عن التعادل، لكن فشلوا في ثلاث محاولات متتالية، ليقوم الحارس الألماني باستفزازهم.

وظلت تلك الواقعة في ذاكرة هنداوي، رغم مرور أكثر من 6 سنوات عليها، ليقوم بنفس إشارة الحارس الألماني خلال مواجهة "ربع النهائي".

وأوضح السكرتير العام للجنة الأولمبية المصرية، شريف العريان، خلال تصريحات إعلامية، أن المدير الفني لمنتخب فراعنة اليد، الإسباني روبرتو باروندو، قام بتوبيخ هنداوي على استفزازه للاعبي المنتخب الألماني، وحذره من تكرار هذا التصرف، الذي قد يكلفه مغادرة الملعب.

كما تحدثت الصحف الألمانية عن الأداء الكبير لهنداوي أمام منتخب بلادهم، مشيرين إلى أنه كان أحد أهم أسباب خسارة "الماكينات الألمانية" وضياع حلم تحقيق الميدالية الأولمبية.