وفك المنتخب المصري "عقدة" الخسارة من الماكينات الألمانية التي دامت لأكثر من 21 عام بعدما أطاح الفراعنة بهم من دور ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" بفضل الفوز الساحق بنتيجة "31 /26" ليضرب "أبناء النيل" موعدًا مرتقبًا مع فرنسا بدور نصف النهائي.

إحصائيات مواجهة ألمانيا

المنتخب المصري قدم مباراة تاريخية بكل المقاييس أمام العملاق الألماني حيث قدمت "يد الفراعنة" 40 تصويبه على المرمى الألماني، تُرجم 31 منها إلى أهداف بنسبة نجاح 78 في المئة.

الفراعنة سجلوا 3 أهداف من رميات الـ7 أمتار جاءت من 3 تصويبات بنسبة نجاح 100٪ ، بينما جاءت أهداف الفراعنة عن طريق:

- على زين 5 أهداف من 6 تصويبات - يحى خالد 5 أهداف من 9 تصويبات - يحى الدرع 4 أهداف من 7 تصويبات - أحمد الأحمر 3 أهداف من 3 تصويبات - أحمد هشام 3 أهداف من 3 تصويبات - محمد سند 3 أهداف من 3 تصويبات - عمر الوكيل 3 أهداف من 3 تصويبات - أحمد عادل هدفين من تصويبتين - محمد ممدوح هاشم 2 هدف من 3 تصويبات - إبراهيم المصري 1 هدف من تصويبة واحدة.

كما شهدت مواجهة منتخب مصر لكرة اليد أمام ألمانيا بدور ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا باليابان تألقا لافتا للنظر قدمه كريم هنداوي حارس الفراعنة الذي تصدى لـ18 كرة ألمانية من 44 تصويبة.

طريق الفراعنة حتى المربع الذهبي

استهل المنتخب المصري لكرة اليد بقيادة المدرب الإسباني المميز روبرتو جارسيا باروندو، مشواره في دورة "طوكيو 2020" بالفوز على البرتغال "37-31" ثم خسارة من صاحبة ذهبية دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة "ريو دي جانيرو 2016" الدنمارك "32-27".

انتصارات المصريين عادت أمام المنتخب الياباني صاحب الأرض بالفوز عليه "33-29"، ثم فوز جديد على السويد "27-22"، وفوز على البحرين "30-20" ليتأهل الفراعنة عن المركز الثاني من دور المجموعات لمواجهة المنتخب الألماني ومن ثم الفوز بنتيجة "31-26".

أرقام قياسية

قبل التغلب على الماكينات، تأهل المنتخب المصري للدور ربع النهائي لمواجهة ألمانيا بفضل أربعة انتصارات في دور المجموعات بالأولمبياد كأول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الرقم من الانتصارات، حيث احتل الفراعنة وصافة المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط خلف الدنمارك المتصدر.

وقلص المنتخب المصري فارق المواجهات المباشرة مع المنتخب الألماني، حيث حقق "منتخب الساجدين" الفوز في مباراته الثالثة أمام الألمان بدور ربع نهائي "طوكيو 2020" من أصل 8 مواجهات في 7 دورات أولمبية.

وأصبح منتخب مصر لكرة اليد أول فريق عربي وإفريقي يصل إلى نصف نهائي الأولمبياد بعدما بلغ الفراعنة المربع الذهبي بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" لمواجهة المنتخب الفرنسي.

لأول مرة يتأهل فريق غير أوروبي إلى نصف نهائي الأولمبياد منذ دورة الألعاب الأولمبية نسخة "سيول 1988"، عندما تأهلت كوريا الجنوبية من قارة أسيا إلى المربع الذهبي.

وحقق المنتخب المصري أفضل مركز له بدورات الألعاب الأولمبية بحصد المركز السابع في أولمبياد "سيدني 2000"، وشهدت تلك الدورة آخر فوز للفراعنة ألمانيا في الأولمبياد قبل انتصار ربع نهائي "طوكيو 2020".