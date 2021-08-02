وبدا واضحا أن هاميلتون الذي انتزع صدارة ترتيب بطولة العالم بفارق ثماني نقاط من الهولندي ماكس فيرستابن بعد سباق الأحد، ليس على ما يرام لدى صعوده على منصة التتويج، كما أنه لم يشارك في المؤتمر الصحافي المخصص للسائقين الثلاثة الأوائل لأنه كان توجه لزيارة الطبيب.

وقال هاميلتون بعد ساعات من السباق "أنا في حالة جيدة الآن. شعرت بالدوار على المنصة. أكافح طوال هذا العام لكي أكون في أفضل حالة صحية لي بعدما حصل نهاية العام الماضي (إصابته بفيروس كورونا) ولا زلت اكافح، انها معركة".

ونقلت "لإرانس برس عن هاميلتون قوله: "لم أتحدث في هذا الموضوع إلى أحد، لكني أعتقد بأن رواسب كوفيد-19 لا تزال موجودة. لا زلت اتذكر مضاعفات الإصابة بالفيروس وباتت التدريبات مختلفة منذ ذلك الحين. مستوى التعب الذي تعاني منه مختلف وهو تحد حقيقي".

وأوضح "استمر في التدريبات والاستعداد بأفضل طريقة ممكنة. اليوم لا أدري ماذا حصل لي بالضبط. ربما هو اجتفاف (نقص الماء في الجسد)، لا أدري لكني ما هو أكيد بأنني لم اختير اي شيء مماثل سابقا في حياتي".