ويرصد موقع "سكاي نيوز عربية" أبرز صفقات الدوري السعودي للمحترفين التي تمت خلال موسم الانتقالات الحالي.



باولينيو

البداية مع أحدث صفقات الدوري السعودي، حيث أعلن نادي أهلي جدة التعاقد مع متوسط الميدان البرازيلي، باولينيو، بعد انتهاء عقده مع نادي غوانزو إيفرغراند الصيني.

ولعب صاحب الـ 32 عامًا ضمن صفوف برشلونة الإسباني وتوتنهام الإنجليزي قبل انتقاله إلى الدوري الصيني، كما خاض 56 مباراة بقميص منتخب بلاده (راقصي السامبا)، حيث شارك في بطولتي كأس العالم 2014 و2018، كما حقق لقب كأس القارات عام 2013.

وما قدمه باولينيو خلال السنوات الأخيرة داخل المستطيل الأخضر يجعله واحدًا من أهم صفقات نادي (قلعة الكؤوس)، كما أشارت عديد من التقارير الإعلامية إلى أن المهاجم المخضرم الكولومبي راداميل فالكاو بات قريبًا من الانضمام لصفوف الاتحاد، بعد رغبة ناديه جالطا سراي في بيعه خلال موسم الانتقالات الحالي.

أندرسون تاليسكا

بعد صراع بين قطبي الكرة السعودية، الهلال والنصر، على التعاقد مع النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، فضل صاحب الـ27 عامًا الانضمام إلى صفوف النصر، وسط آمال جمهور "العالمي" بأن يكون تاليسكا سببًا في حصد لقب الدوري والمنافسة على المستوى القاري.

ويملك تاليسكا مسيرة كروية مميزة، حيث شارك مع بنفيكا البرتغالي في 34 مباراة بموسم 2016/ 2017، ونجح في تسجيل 9 أهداف، وفي الموسم التالي لعب مع بشكتاش التركي 33 مباراة وسجل 17 هدفًا.

كما خاض النجم البرازيلي 65 مباراة في موسم (2018/2019) مع فريقي بشكتاش وجوانجزو الصيني، وتمكن من تسجيل 36 هدفًا، وواصل مسيرته مع جوانجزو في الموسم التالي، وشارك في 27 مباراة وأحرز 16 هدفًا.

وخلال الموسم الماضي، لعب صاحب الـ27 عامًا خلال 20 لقاء مع الفريق الصيني وسجل 7 أهداف، ويطمح لمواصلة التألق مع النصر.

موسى ماريغا

بعد التألق الكبير مع نادي بورتو البرتغالي خلال السنوات الأخيرة، قرر المهاجم المميز، موسى ماريغا، الانتقال إلى صفوف بطل الدوري السعودي الهلال، من أجل خوض تحدٍ جديد.

سجل ماريغا 72 هدفًا خلال 192 لقاء خاضها بقميص بورتو البرتغالي في مختلف المسابقات المحلية والقارية.

ومن المنتظر أن يشكل ماريغا رفقة الفرنسي بافيتيمبي جوميز ثنائي هجومي قوي، من الممكن أن يساعد الهلال على الحفاظ على لقب الدوري، والفوز ببطولة دوري أبطال آسيا البعيدة عن خزائنه منذ 2019.

فينسنت أبو بكر

خلال الموسم الماضي، كثرت إصابات المهاجم الأول لنادي النصر، عبد الرازق حمد الله، لذا فكرت إدارة (العالمي) في إبرام صفقات قوية، من أجل تدعيم الخط الهجومي لفريق، من أجل العودة إلى منصات التتويج بعد "الموسم الصفري".

وقع اختيار نادي النصر على المهاجم الكاميروني، فينسنت أبو بكر، نجم نادي بشكتاش التركي، الذي كان أحد نجومه خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب تاليسكا.

وفاز أبو بكر، صاحب الـ 29 عامًا، مع منتخب بلاده بلقب كأس الأمم الإفريقية عام 2017 على حساب المنتخب المصري، في المباراة التي انتهت بفوز الكاميرون بهدفين مقابل هدف، من بينهم الهدف القاتل في الثواني الأخيرة من اللقاء الذي أحرزه أبو بكر، معلنًا فوز الكاميرون باللقب للمرة الخامسة في تاريخها.

كريستيان أتسو

من جانبه، تعاقد نادي الرائد مع اللاعب الغاني، كريستيان أتسو، بعد انتهاء عقده مع نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

ولعب صاحب الـ 29 عامًا لعدد من الأندية الكبرى مثل: تشيلسي الإنجليزي، إيفرتون، بورتو البرتغالي، بورتو البرتغالي، وكانت آخر محطاته في أوروبا هي نادي نيوكاسل يونايتد.

كما مثل أتسو منتخب غانا في 60 مباراة دولية، ويأمل جمهور نادي الرائد أن يساهم الجناح المميز في منافسة الفريق محليًا، بعدما احتل الرائد المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي الموسم الماضي.

فونيس موري

بعد تدعيم الخط الهجومي للفريق، وقع اختيار إدارة نادي النصر على المدافع الأرجنتيني، فونيس موري، لاعب فياريال الإسباني، لتحسين الجودة الدفاعية لـ"العالمي"، في واحدة من أبرز صفقات موسم الانتقالات الحالي بالدوري السعودي.

لعب موري مع فياريال خلال الفترة من موسم 2018 وحتى 2021، كما حقق معه لقب الدوري الأوروبي مؤخرًا، للمرة الأولى في تاريخ "الغواصات الصفراء"، كما سبق للمدافع المخضرم اللعب لفريقي إيفرتون الإنجليزي وريفر بلايت الأرجنتيني.

على المستوى الدولي، شارك المدافع الأرجنتيني مع منتخب بلاده في 26 مباراة، من بينها بطولتى كوبا أميركا، حيث كان ضمن صفوف "راقصي التانغو" في نهائي نسخة 2016 من البطولة اللاتينية، الذي انتهى بفوز تشيلي على الأرجنتين بركلات الترجيح.