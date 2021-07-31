وبدأت البريطانية جيسيكا ليرمونث بقوة منافسات الثلاثي، حيث تصدرت مرحلة السباحة في البداية، وتعزز التفوق عن طريق جوني براونلي، صاحب فضية أولمبياد ريو وبرونزية ألعاب لندن في الفردي، ووصل الفارق إلى تسع ثوان بعد المرحلة الثانية.

ونجحت جورجيا تيلور-براون ثم زميلها أليكس يي، الفائز كل منهما بفضية أولمبية في منافسات الفردي الأسبوع الماضي، في الحفاظ على تفوق بريطانيا في النصف الثاني تحت أشعة الشمس القوية، قبل أن يسقط المتسابقون أرضا بسبب الشعور بالإرهاق.

وتقام منافسات الثلاثي المختلط بمشاركة رجلين وامرأتين، ويكمل كل متسابق منافسات تتكون من سباحة 300 متر وقيادة الدراجة 6.8 كيلومتر، والركض لكيلومترين، قبل أن يستكمل زميله الوقت.