وعانى راشفورد من متاعب في الكتف في المراحل الأخيرة من موسم 2020-2021، ولعب دورا محدودا مع إنجلترا التي بلغت نهائي بطولة أوروبا قبل الخسارة أمام إيطاليا.

وقال يونايتد في بيان: "بعد مشاورات بين ماركوس والمدرب والطاقم الطبي للفريق ومتخصصين، سيخضع اللاعب لجراحة عاجلة لحل مشكلة الكتف".

وأضاف: "سيركز ماركوس على برنامج إعادة التأهيل من أجل العودة في أسرع وقت ممكن للمنافسات".

ولم يكشف يونايتد عن المدة التي ربما يغيبها اللاعب، لكن هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ذكرت في وقت سابق هذا الشهر أن راشفورد البالغ عمره 23 عاما قد يغيب لمدة 12 أسبوعا، وبالتالي لن يشارك في انطلاق الموسم الجديد بالدوري الممتاز.

وقال راشفورد عبر حسابه على تويتر: "قرأت بعض التعليقات تصفني بالأنانية لتأجيل الجراحة لهذا الموسم، لكن الأمر لا يتعلق بوضع مصلحتي في المقدمة".

وأضاف: "أبلغ من العمر 23 عاما وتعين علي التعلم بالطريقة الشاقة. ولضمان إمكانية مواصلة مسيرتي لأطول فترة ممكنة، احتاج الاستجابة لجسدي. كل شخص لديه رأي لكن لا أحد يعرف جسدي أفضل مني".

وأضاف الدولي الإنجليزي: "عندما أدخل الملعب دائما أقدم كل ما أملك. على الصعيد البدني لم يكن ممكنا تقديم مئة بالمئة من أدائي. ساهمت الموسم الماضي في تسجيل 36 هدفا، لكن الأهم تعلمت الكثير من الدروس المستفادة".

وسيوجه غياب راشفورد عن بداية الموسم الجديد ضربة قوية للمدرب أولي جونار سولشار، الذي يسعى للمنافسة على اللقب بعد أن حل ثانيا الموسم الماضي.

ويستهل يونايتد الموسم الجديد بمواجهة ليدز يونايتد في أولدترافورد في 14 اغسطس المقبل.