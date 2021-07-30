وأوقف زفيريف سلسلة من خمس هزائم متتالية أمام "ديوكو" ليتأهل إلى المباراة النهائية حيث سيواجه كارن خاتشانوف المشارك تحت علم محايد باسم اللجنة الأولمبية الروسية والمصنف 25 عالمياً والفائز بسهولة على الإسباني بابلو كارينيو 6-3 و6-3.

وتبخر حلم "نولي" في تحقيق الغراند سلام الذهبي، أي التتويج بالبطولات الأربع الكبرى والميدالية الذهبية الأولمبية في عام واحد، وهو إنجاز سبق فقط للألمانية شتيفي غراف أن حققته في العام 1988، بعد أن حصد ألقاب أستراليا المفتوحة، رولان غاروس وويمبلدون هذا العام وتنتظره فلاشينغ ميدوز الشهر المقبل.

وبدأ زفيريف المباراة بقوة وكاد يفوز بالشوط الأوّل على إرسال منافسه، إلا أن "ديوكو" أنقذ كرة الكسر وتقدم 1-صفر، ليرد الألماني التحية معادلا النتيجة 1-1.

ولم ينتظر ديوكوفيتش طويلاً لكسر إرسال زفيريف، ليحقق مبتغاه في الشوط الثالث ويتقدم 2-1 ويكرر السيناريو ذاته في الشوطين الخامس متقدماً 4-1 والسابع ليحسم المجموعة الأولى لصالحه 6-1 في 38 دقيقة.

وبدا زفيريف عصبياً في المجموعة الثانية ورمى مضربه أرضاً، حيث أهدر العديد من الكرات السهلة عندما حصل في الشوط الرابع على فرصة لكسر إرسال منافسه، إلا أنه فشل في ذلك لتتعادل الكفة 2-2.

واستغل المصنف أوّل عالمياً الوضع الذهني لزفيريف لكسر إرساله في الشوط الخامس وتقدم 3-2 بعد كرة اصطدمت في الشبكة واستقرت في ملعب الألماني، فتابعها غاضباً في المدرجات ما حتمّ على الحكم توجيه إنذار شفوي إليه.

وردّ زفيريف بكسر إرسال منافسه في الشوط السادس وعادل النتيجة 3-3، وعاد لكسب إرساله والتقدم 4-3.

ومقابل هبوط أداء الصربي، رفع الألماني من مستواه وكسر إرسال منافسه للمرة الثانية في المجموعة ليتقدم 5-3، قبل أن يحسم المجموعة الثانية لصالحه 6-3 في 45 دقيقة ويعادل النتيجة 1-1.

وبدأ زفيريف المجموعة الثالثة الحاسمة بقوة، فكسر إرسال "ديوكو" وتقدم 1-صفر وثم 2-صفر في شوط انتهى على طلب الألماني التحقق من كرة على الخط، بعدما احتسبت ضده.

وتابع زفيريف على المنوال ذاته مكرراً كسر إرسال منافسه في الشوط الثالث ويتقدم 3-صفر، في حين استشاط الصربي غضباً من خسارته لكرات سهلة وبدأ بالصراخ لـ"تنفيس" غضبه وهو ينظر إلى المدرجات الخالية إلا من عدد قليل من المشاهدين.

ورفع زفيريف من مستواه وتابع على المنوال ذاته وتقدم 4-صفر، ليحرز "ديوكو" أوّل شوط له بفوزه بإرساله في الخامس مقلصا النتيجة 1-4، إلاّ أن الألماني عاد للتقدم على إرساله 5-1، وثم حسم المجموعة واللقاء لصالحه بكسر أخير لإرسال منافسه 6-1، قبل أن ينهار باكياً.