ضيق الأهلي، حامل اللقب، فارق النقاط مع غريمه التقليدي الزمالك إلى 3 نقاط، بفوز مثير على مضيفه أسوان بنتيجة 3-1، الخميس، في اللقاء المؤجل بينهما من المرحلة السابعة عشر للدوري المصري لكرة القدم.