ووفق التقارير فإن قيمة صفقة انتقال فاران، ستكون بحدود 50 مليون يورو.

وينتهي عقد فاران مع النادي الملكي في 30 يونيو عام 2022، لكن المدافع الفرنسي أعرب عن عدم رغبته في تجديد عقده، وخوض تجربة جديدة في صفوف ناد آخر.

وتحدثت الصحف عن أن فاران سيتقاضى أجرا مقداره 12 مليون يورو مقابل 6.5 مليون كان يتقاضاها في صفوف ريال مدريد، حسبما نقلت "فرانس برس".

ويملك فاران الفائز بكأس العالم مع منتخب "الديوك" عام 2018 خبرة كبيرة، وسجلا مظفرا في صفوف ريال مدريد حيث توج معه بطلا لدوري أبطال أوروبا 4 مرات بالإضافة إلى العديد من الالقاب المحلية.

وأغلب الظن أن الخاسر الأكبر من صفقة انتقال فاران إلى صفوف "الشياطين الحمر"، هو المدافع السويدي فيكتور ليندلوف، لأن الفرنسي سيكون شريك المدافع العملاق هاري ماغواير في هذا الخط.

وكان مانشستر قد أبرم صفقة كبيرة من خلال تعاقده مع الجناح الإنجليزي الدولي جايدون سانشو من بوروسيا دورتموند الألماني في صفقة بلغت حوالي 87 مليون يورو، تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي رسميا، قبل أن يعلن في وقت لاحق تمديد عقد مدربه الحالي النرويجي أولي غونار سولشاير لثلاثة أعوام إضافية (حتى عام 2024)، مع خيار التجديد لعام إضافي.

وسيتوجه فاران إلى مدينة مانشستر خلال الأسبوع الحالي من أجل الخضوع للفحص الطبي، تمهيدا لانتقاله رسميا بعقد لأربع سنوات حتى يونيو عام 2025 مع إمكانية تجديده لسنة إضافية.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يضم لاعبين فرنسيين هما لاعب الوسط بول بوغبا والمهاجم أنتوني مارسيال.