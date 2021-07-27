وفاز نيكيا، صاحب ذهبيتين في ألعاب الكومنولث، بأول جولتين بسهولة، وتسبب في معاناة باعلا بضرباته السريعة المتتالية.

وفقد الملاكم المغربي البالغ عمره 22 عاما هدوءه وحاول عض أذن نيكيا خلال تقارب الملاكمين في الجولة الثالثة، لكن نيكيا نجح في إبعاد رأسه في الوقت المناسب، حسبما ذكرت "رويترز".

واستمر النزال، وحقق نيكيا، الذي شارك في حمل علم نيوزيلندا في حفل افتتاح الأولمبياد يوم الجمعة، الفوز 5- صفر، ليتأهل إلى دور الثمانية، لكنه أبدى اندهاشه من عدم مشاهدة الحكم للواقعة.

وقال نيكيا البالغ عمره 25 عاما "هل رأيت ذلك؟ لا أعتقد أن الحكم شاهد ذلك"، مضيفا: "لم يتمكن من وضع فمه بالكامل. لحسن الحظ كان يضع واقيا للفم، وكان لدي الكثير من العرق. لا أتذكر ما قلته له، لكني قلت له بعض الكلمات السيئة".

وتابع "تعرضت للعض مرة واحدة قبل ذلك في صدري خلال ألعاب الكومنولث في غولد كوست، لكن الغريب أن هذا يحدث في الأولمبياد".