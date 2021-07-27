وسُجلت برونزية هداية ملاك كأول ميدالية لمصر في طوكيو، بعد تفوقها على منافستها الأميركية بايجي ميكفيرسون فى وزن 67 كجم بنتيجة 17-6.

وتُضاف البرونزية الجديدة لهداية إلى مثيلتها الأولمبية التي حققتها في ريو دي جانيرو عام 2016.

وفي منافسات اللعبة ذاتها، اقتنص سيف عيسى برونزية التايكوندو من منافسه النرويجي في منافسات وزن 80 كجم.

وخاض المصري عيسى منافسات طوكيو وهو متوج بألقاب ذهبية وعالمية عديدة، حيث يحمل 5 ألقاب من بطولات الجائزة الكبرى وبطولة العالم العسكرية والبحر المتوسط وكأس العالم للفرق و5 ميداليات في بطولة أفريقيا وغيرها، فضلا عن أنه المصنف رقم 1 على العالم عام 2017.

وعبر صفحة السفارة اليابانية في مصر على فيس بوك، هنأ السفير الياباني بالقاهرة ثنائي التايكوندو المصري على الإنجاز، ونشر صورة له وهو يحمل علمي مصر واليابان ومرتديا "تي شيرت" رياضيا فوق كوبري قصر النيل.

دعم مصري للاعبين

وقال وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي في حديث لموقع سكاي نيوز عربية إنه توقع تفوق هداية ملاك في طوكيو منذ فوزها الكبير بالمغرب في التصفيات المؤهلة لدورة اليابان.

ومن طوكيو، حيث يتواجد الوزير المصري لمؤازرة بعثة بلاده وإجراء مباحثات مع مسئولين رياضيين باليابان، قال إن هداية نموذج مشرف لبلدها رياضيا وأخلاقيا وتستحق كل الدعم لالتزامها بالتدريب والتفوق المقترن بطموحها غير المحدود.

وأضاف صبحي أن طموحات البعثة المصرية كبيرة، وإنجاز ثنائي التايكوندو سيكون حافزا لباقي اللاعبين لحصد ميداليات أخرى.

ولفت الوزير المصري إلى أن اللجنة الأولمبية المصرية تعول بشكل كبير على الرياضات الفردية والقتالية لاقتناص ميداليات أولمبية، حيث يتمتع اللاعبين المصريين بمهارات قتالية عالية وخضع معظمهم لتدريبات شاقة في المركز الأولمبي في المعادي.

وتابع وزير الرياضة المصري قائلا إنه نقل إلى أعضاء البعثة المصرية، رسالة دعم نفسي ومعنوي كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتأكيد على أنهم في رعاية الدولة المصرية لحين عودتهم إلى أرض الوطن متوجين بإنجازات تُسجل في تاريخ مصر الأولمبي.

ألقاب حصرية لهداية

ولفتت هداية ملاك الأنظار إليها في حفل افتتاح أولمبياد طوكيو قبل أيام وهي تحمل علم بلدها في طابور عرض البعثة المصرية، حيث تعد أول لاعبة تحمل العلم في تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد، كونها حاصلة على ميدالية أولمبية ورسالة تؤكد دعم المرأة المصرية بمختلف المجالات.

وقبل شهور من سفرها إلى طوكيو كانت اللاعبة المصرية قد تعافت من إصابتها بكورنا في ديسمبر 2020، واستأنفت تدريباتها استعدادا للأولمبياد.

وتعد هداية أول لاعبة تايكوندو عربية وأفريقية تتأهل لأولمبياد ريو دي جانيرو التي توجت فيها بالبرونزية، وسبقتها ذهبية دورة الألعاب الإفريقية والعربية 2011، وذهبية بطولة الجامعات للمرة الأولى في تاريخ مصر 2012 بكوريا الجنوبية.

ومن الألقاب الحصرية لهداية حصولها على برونزية كأس العالم للفرق، مع منتخب فرنسا في 2014، وهو أول فوز للاعب مصري مع فريق غير منتخب بلاده في بطولة عالم، لأن مصر لم تكن مشاركة بالبطولة.

وبدأ مشوار البطلة المصرية في طوكيو، بخسارتها أمام لاعبة بريطانية "مصنفة 3 في البطولة" بفارق ضئيل "13-12"، ثم الفوز على لاعبة فرنسية 11-10، وفي الدور ربع النهائي حققت فوزا كبيرا على لاعبة دولة تونجا بنتيجة عدم التكافؤ 19-0 وتأهلت لمباراة المركز الثالث والميدالية البرونزية مع اللاعبة الأمريكية.

تفوق سيف عيسى

ولم يكن مشوار اللاعب سيف عيسى إلى البرونزية مفروشا بالورود، فقد خسر في بدايته أمام منافسه الروسي، رغم فوزه على منافس إيطالي في ربع النهائي، وعلى لاعب استرالي في دور الـ 16.

وفي مباراة الترضية التي انتهت بالبرونزية، تفوق سيف عيسى على منافسه النرويجي "فردي رجال -80 كجم"، بنتيجة فارقة 12-4.

وضمن كواليس مباراة البرونزية، شوهد الكابتن محمد مجدي مدرب اللاعب المصري يصيح فيه مشجعاً: "50 ثانية وتبقى بطل أولمبي يالا".

وفي صفوف المشجعين وقفت البطلة هداية ملاك بعد انتهاء مباراتها تدعم وتشجع اللاعب سيف عيسى أثناء لقاء الفوز بالبرونزية.

إعداد قوي

وقال أحمد زهران مدرب منتخب مصر للتايكوندو في أولمبياد ريو دي جانيرو إن الإنجاز الذي حققه الثنائي هداية وسيف في طوكيو يرجع إلى الالتزام الأخلاقي وبرنامج الإعداد القوي لهما.

وأوضح زهران في حديث لموقع سكاي نيوز عربية أن هداية ملاك صاحبة خبرة، وتحدت ظروفا صعبة مرت بها قبل الأولمبياد الحالية مثل إصابتها بكورونا، ومواجهة لاعبات مصنفات أبطال للعالم.

وأكد زهران أن هداية لعبت في وزن 67 كجم وخبرتها كانت تسمح لها بتحقيق ذهبية أو فضية كإنجاز أفضل من الأولمبياد السابقة، ولابد أن نلتمس لها العذر لأنها تزوجت قبل الأولمبياد ودراستها في كلية الفنون التطبيقية واستطاعت الموازنة بين الدراسة والتدريب طوال العام الماضي.

وعن تفوق سيف عيسى قال المدرب المصري إنه حقق إنجازا كبيرا لأنه يشارك لأول مرة في الأولمبياد بعدما كان على أعتاب التأهل لأولمبياد 2016، والوسام الذي منحه الرئيس المصري للاعب مؤخرا كان دور كبير في رفع معنوياته وتحفيزه للحصول على أول ميدالية أولمبية في تاريخه.

فترات الإعداد القوية داخل وخارج مصر، هي كلمة السر بنظر أحمد سلطان عضو مجلس إدارة اتحاد التايكوندو، ويقول في حديث لموقع سكاي نيوز عربية إن المشاركات الدولية، ومعسكرات الاعداد العالمية للثنائي هداية وسيف في روسيا وانجلترا وتركيا كان أبرز أسباب التفوق الثمين.

وأضاف سلطان أن الدعم الكبير لمنتخب التايكوندو المصري، من وزير الشباب والرياضة أثناء المعسكرات الداخلية وتسهيل المشاركة في البطولات والمعسكرات الدولية، كان له أثر في تجاوز ظروف صعبة كثيرة واجهت اللاعبين.