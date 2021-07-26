وأحرزت ملاك الميدالية البرونزية لوزن -67 كلغ، بفوزها على الأميركية بايغ ماكفيرسون المصنفة خامسة عالميا 17-6، لتمنح بلادها أولى ميداليتها في أولمبياد طوكيو الصيفي.

وأضافت هداية ملاك الميدالية إلى برونزية -57 كلغ التي أحرزتها في أولمبياد ريو 2016.

في الرياضة نفسها، فاز المصري سيف عيسى بالميدالية البرونزية لوزن -80 كلغ، بعد فوزه على النروجي ريتشارد أندري أورديمان 12-4.

وتعلق مصر آمالا كبيرة على الرياضات القتالية للتتويج، وخصوصاً على سيف عيسى وهداية ملاك في التايكواندو.