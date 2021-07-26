توج لاعبا التايكواندو المصريان سيف عيسى وهداية ملاك، الاثنين، بميداليتين برونزيتين في التايكوندو بأولمبياد 2020، المقامة في طوكيو.
وأحرزت ملاك الميدالية البرونزية لوزن -67 كلغ، بفوزها على الأميركية بايغ ماكفيرسون المصنفة خامسة عالميا 17-6، لتمنح بلادها أولى ميداليتها في أولمبياد طوكيو الصيفي.
وأضافت هداية ملاك الميدالية إلى برونزية -57 كلغ التي أحرزتها في أولمبياد ريو 2016.
في الرياضة نفسها، فاز المصري سيف عيسى بالميدالية البرونزية لوزن -80 كلغ، بعد فوزه على النروجي ريتشارد أندري أورديمان 12-4.
وتعلق مصر آمالا كبيرة على الرياضات القتالية للتتويج، وخصوصاً على سيف عيسى وهداية ملاك في التايكواندو.