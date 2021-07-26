ومع هذا التأهل، ضمن الشرباتي أن يحصل على ميدالية فضية على الأقل.

ونشرت اللجنة الأولمبية الأردنية شريط فيديو من منزل عائلة الشرباتي في الأردن، وثق لحظة فوزه على منافسه، حيث علت صرخات الفرحة.

وعبر عدد من أفراد العائلة عن سعادتهم الغامرة بهذا الإنجاز العالمي بالقفز والتصفيق.

وكان الشرباني نجح في التأهل إلى نهائي وزن ما تحت 80 كليوغراما في التايكواندو، بفوزه في نصف النهائي على الأوزبكي نيكيتا رافالوفيتش.