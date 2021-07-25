وفاز السباح التونسي أحمد أيوب الحفناوي، الذي لا يتجاوز عمره 18 عاما، بالذهبية بعدما أنهى الدور النهائي لسباق 400 متر سباحة حرة في الصدارة بتوقيت قدره ثلاث دقائق و43 ثانية و36 جزءا بالمائة.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يوثق الفرحة الجنونية التي عبرت عنها عائلة الحفناوي بعد تصدره للسباق الأولمبي.

ويظهر الفيديو العائلة وهي تشاهد على أعصابها اللحظات الأخيرة التي سبقت فوز الحفناوي بالسباق. ومباشرة بعد إعلان فوزه بالذهبية، أطلقت النساء صيحات وزغاريد فرحا بهذا الإنجاز غير المسبوق.

وبفضل تتويجه بالذهبية الأولى لتونس والعرب في أولمبياد طوكيو، أصبح الحفناوي أصغر رياضي عربي يتوج بميدالية ذهبية أولمبية في تاريخ الألعاب الاولمبية وذلك عن سن 18 عاما وسبعة أشهر و22 يوما، محطما بذلك الرقم الذي كان بحوزة العداءة البحرينية من أصل كيني روث جيبيت والتي أحرزت ذهبية سباق 3000 متر موانع في دورة ريو دي جينيرو 2016 عن عمر 19 سنة و8 أشهر.

وتعتبر هذه ثاني ميدالية تحققها البعثة التونسية خلال أولمبياد طوكيو 2020، وذلك بعد نيل محمد خليل الجندوبي للميدالية الفضية في منافسات تايكواندو.