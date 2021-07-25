وسجل ديباي، المنتقل إلى صفوف النادي الكتالوني في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع ليون الفرنسي، الهدف الثالث في الدقيقة 85 من ركلة جزاء، بعدما افتتح جيرار بيكيه التسجيل في الدقيقة 21 من ركلة جزاء أيضا، وأضاف الألباني ري ماناي الثاني بعد ثلاث دقائق.

وسجل جورج ساباراين الهدف الوحيد لجيرونا في الدقيقة 42 من ركلة جزاء.

ويلتقي برشلونة مع شتوتغارت الألماني، السبت المقبل، ثم سالزبورغ النمساوي في الرابع من الشهر المقبل، قبل استضافة يوفنتوس الإيطالي في الثامن منه في كأس جوان غامبر.