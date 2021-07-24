وقال المهاجم السابق الذي شارك في أكثر من 200 مباراة مع يونايتد كلاعب: "الكل يعلم شعوري تجاه هذا النادي، وأنا سعيد جدا بالتوقيع على العقد الجديد".

وأضاف سولشاير: "هذه فترة مشجعة جدا بالنسبة ليونايتد إذ شكلنا فريقا يجمع وبصورة متوازنة بين عناصر الخبرة والشباب الطامحين لتحقيق النجاح".

واحتل فريق "الشياطين الحمر" تحت قيادة سولشاير، المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي.

وكان سولشاير قد عاد إلى يونايتد كمدرب مؤقت للفريق في ديسمبر 2018 خلفا لسلفه المقال جوزيه مورينيو حتى نهاية الموسم.

وفي مارس 2019 عيّن يونايتد لاعبه السابق على رأس الجهاز الفني بناء على عقد دائم مدته 3 أعوام، بعد أن قاد الفريق للفوز في 14 من 19 مباراة في جميع المنافسات كمدرب مؤقت، بينما احتل الفريق المركز السادس في الدوري في نهاية الموسم.

وفي أول موسم كامل تحت قيادة سولشاير، احتل يونايتد المركز الثالث بين فرق الدوري الممتاز في 2019-2020، كما صعد لقبل نهائي كأس الرابطة المحلية وكأس إنجلترا والدوري الأوروبي.

وفي مايو الماضي خسر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي بركلات الترجيح أمام فياريال الإسباني.

وسيبدأ يونايتد مسيرته في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي في ملعبه أمام ليدز يونايتد، في 14 أغسطس المقبل.