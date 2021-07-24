وحققت يانغ رقما أولمبيا بتسجيل 251.8 نقطة، بينما حصلت الروسية أنستازيا غالاشينا على المركز الثاني، وذهبت الميدالية البرونزية للسويسرية نينا كريستن.

وكانت غالاشينا تتصدر السباق نحو الميدالية الذهبية حتى الجولة الأخيرة قبل أن تنهار تحت الضغط وتسجل 8.9 نقطة، وهو أقل رصيد لها طوال المنافسات، لتصل في النهاية إلى 251.1 نقطة.

وردت يانغ بتسجيل 9.8 نقطة في المحاولة الأخيرة لتنتزع الميدالية الذهبية وتسجل رقما أولمبيا.

وسجلت النرويجية شانيت هيغ دوستاد رقما أولمبيا في التصفيات وبلغ 632.9 نقطة لكنها لم تنجح لاحقا في الحصول على ميدالية.