وحلّ علي رضا في المركز الثاني مع تسجيله توقيت 8:06.78 دقائق، وذلك بعدما تأهل إلى الملحق الجمعة عندما حلّ خامساً في مجموعته مع 7:54.18 د.

وفي المجموعة نفسها، ودّع الكويتي عبد الرحمن الفضل المنافسات بحلوله رابعاً السبت مع تسجيل توقيت 9:04.73 د.

بدوره، عبر العراقي محمّد رياض إلى ربع النهائي بحلوله ثانياً في السباق عندما سجّل توقيت 7:41.72 د، فيما خرج الليبي الحسين غمبور الذي أنهى السباق رابعاً.

وبالتالي، لحق علي رضا ورياض بالمصري عبد الخالق البنا بطل إفريقيا الذي تأهل خلال منافسات الجمعة عندما حلّ ثالثاً بتوقيت 7:03.44 دقائق.

ولدى السيدات، فشلت القطرية تالا أبو جبارة (28 عاماً) في العبور إلى ربع النهائي في ملحق فردي السيدات السبت، بحلولها ثالثة مع توقيت 8:16.88 دقائق، ولحقت بها المغربية سارة فرانكارت التي جاءت خامسة بتسجيلها توقيت 8:42.78 د.

كما ودّعت السودانية إسراء خوجلي المنافسات أيضاً بحلولها خامسة في منافسات الملحق التأهيلي بتوقيت 10:25.94 دقائق.