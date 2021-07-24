دامت مباراة ظاظا (12 عاما) والمخضرمة جيا البالغة 39 عاماً 24 دقيقة لتنتهي 4-11 و9-11 و3-11 و5-11 في الدور التمهيدي من المسابقة.

وتحوّلت الطفلة السورية المغمورة، المولودة في 1 يناير 2009، إلى أشهر رياضية في البلاد التي مزّقتها حرب قائمة منذ عشر سنوات، عندما فازت ببطولة غرب آسيا خاطفة بذلك بطاقة التأهل إلى الأولمبياد.

ابنة قاسيون اكتشفها المدرب أدهم جمعان في العام 2014. كانت هند تحب أن تقضي الوقت مع عائلتها، وخصوصاً مع شقيقها وملهمها الأول عبيدة الذي سبق وأحرز بطولة سوريا للناشئين.

قال جمعان "نحن وضعنا خطة لهند قبل خمس سنوات، ومن ضمن تلك الخطة أن تكون المشاركة في أولمبياد طوكيو مجرد مشاركة مشرفة، وطموحنا بالحصول على الميدالية سنة 2024" في ألعاب باريس.