ووقع الدولي البرازيلي السابق باويلينيو مع أهلي جدة، يوم الجمعة، بعقد مدته 3 مواسم، في صفقة انتقال حر، قادما من غزانزو إيفرغراند الصيني.

ووفقا لمصادر سعودية، سيتقاضى باويلينيو مبلغ 3.5 مليون دولار سنويا، على أن يتقاضى مبلغ مليوني دولار في عامه الثالث والأخير.

وسبق لباولينيو (33 عاما) أن مثل برشلونة ، بين عامي 2017 و2019، حيث حقق لقب الدوري الإسباني والكأس المحلية وكان عنصرا مهما في "البلوغرانا".

كما مثل باولينيو منتخب بلاده البرازيل في 56 مباراة دولية، وحقق كأس القارات عام 2013.