وقال النادي الإنجليزي "يُسعد مانشستر يونايتد أن يعلن التوقيع مع جايدون سانشو، شرط الحصول على التصريح الدولي، للإبقاء عليه في النادي حتى يوليو 2026، مع خيار التمديد لعام إضافي".

ويعتبر ابن الـ21 عاماً من أبرز المهاجمين الواعدين في القارة الأوروبية، وقد سعى يونايتد في السابق لضمه من دون أن ينجح، لكنه تمكن الآن من اتمام الصفقة.

تعليقا على انضمامه لأولترافورد، قال سانشو: "سأظل ممتنًا لدورتموند على منحهم لي فرصة اللعب مع الفريق الأول، ولقد كنت أعلم أنني سأعود إلى إنجلترا يومًا ما. الانضمام لمانشستر يونايتد يعد بمثابة الحلم الذي تحول إلى حقيقة، ولا يسعني الانتظار حتى ألعب في الدوري الإنجليزي. الفريق يمتلك قائمة شابة وواعدة، وأنا واثق من قدرتنا على تحقيق النجاح الذي تطمح إليه الجماهير وتستحقه من خلال العمل سويًا. أتطلع إلى العمل مع المدرب وجميع أفراد الجهاز الفني لأطور من نفسي وأصبح لاعبًا أفضل".