وخضع اللاعب البالغ 34 عاما لفحص طبي الجمعة، قبل التوقيع مع وصيف الدوري الإيطالي العائد إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب سبع سنوات.

وقال روسونيري في بيان: "يسعد ميلان الإعلان عن التعاقد أوليفييه جوناثان جيرو بانتقال كامل من تشلسي"، دون أن يعلن مدة العقد الذي رجّحت الصحف المحلية أن تكون سنتين.

وقال الفرنسي الذي سيحمل الرقم 9: "إلى كل الزرق، كلّ زملائي، كلّ المدربين، النادي بأكمله، أشكركم كثيرا على اللحظات الجميلة. أبدأ رحلة جديدة بسعادة".

وتابع اللاعب الذي سجل 39 هدفا في 119 مباراة مع تشلسي: "فوزنا في كأس إنجلترا، يوروبا ليغ ودوري الأبطال كان رائعا".

وكان أسطورة دفاع ميلان باولو مالديني الذي يشغل منصب المدير التقني قال "إنه بطل، ليس فقط مع المنتخب الوطني، لقد فعل أشياء رائعة مع تشلسي، وفاز بدوري أبطال أوروبا".

وتابع "إنه لاعب موثوق للغاية وهذا ما نبحث عنه. لدينا فريق شاب ونحتاج إلى لاعبين ذوي خبرة".

وبعد تتويجه مع مونبيلييه بطلاً للدوري الفرنسي في 2012، انتقل جيرو إلى أرسنال في العام نفسه ودافع عن ألوانه حتى 2018، قبل الانضمام لتشلسي.

وخاض 110 مباريات دولية (46 هدفاً) مع المنتخب الفرنسي الذي كان ضمن تشكيلته في كأس أوروبا الأخيرة وخرج من ثمن النهائي بخسارته أمام سويسرا بركلات الترجيح 4-5 بعد التعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وسيلعب جيرو في خط المقدمة إلى جانب المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (39 عاماً)، ليكون بذلك ضمن مجموعة من الهدافين الذين لا يعرفون معنى للتقدم في العمر، وفي مقدمهم نجم يوفنتوس والمنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي توج هدافاً للدوري الموسم الماضي رغم أعوامه الـ36، أو فابيو كوالياريلا الذي مدّد عقده مع سمبدوريا لعام إضافي عن 38 عاماً.

ويعود ميلان إلى دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014 بعدما أنهى فريق المدرب ستيفانو بيولي الدوري الإيطالي في المركز الثاني خلف جاره اللدود إنتر، وأمام أتالانتا ويوفنتوس الذي تنازل عن اللقب بعدما احتكره طيلة تسعة مواسم.