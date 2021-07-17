وسجل الهدفين عبد الله السعيد (22 من ركلة جزاء) وإسلام عيسى (30)، ليحقق بيراميدز فوزه الأول بعد خسارتين وثلاثة تعادلات، والأول بقيادة المدرب اليوناني تاكيس غونياس، الذي تولى المسؤولية خلفاً للأرجنتيني رودولفو أروابارينا المقال لسوء النتائج.

ورفع بيراميدز رصيده الى 40 نقطة وارتقى أربعة مراكز ليصبح خامساً، فيما واصل المقاولون العرب مسلسل تراجع نتائجه بخسارته الثالثة توالياً، فتجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر وبات مهدداً بالهبوط لدوري الدرجة الثانية.